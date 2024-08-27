Технологические гиганты призывают Малайзию приостановить план по лицензированию платформ социальных сетей

Азиатская промышленная группа, в которую входят Google , Meta и X, в открытом письме призвала Малайзию приостановить план, который потребует от социальных медиа-сервисов подавать заявку на получение лицензии, ссылаясь на отсутствие ясности в отношении предлагаемых правил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии