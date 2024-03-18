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Итоги выборов в Крыму и на новых территориях удивили Путина

Итоги выборов в Крыму и на новых территориях удивили Путина

Президента России Владимира Путина удивили итоги выборов в Крыму и в новых регионах. «Что касается результатов на Донбассе, в Новороссии и в Крыму, я думал, что они будут хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал», – заявил Путин.

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Иван Иванов
Не подведите людей которые отдали за Вас свой голос.Удачи Вам господин Президент.
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