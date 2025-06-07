Татарстанцев, которые незаконно зарегистрировали 3,5 тыс. мигрантов, ждет суд

Татарстанцы, которые незаконно регистрировали мигрантов, предстанут перед судом. По версии следствия, в течение двух лет девять татарстанцев заключали фиктивные трудовые договоры и документы на аренду жилья, хотя фактически иностранцы не работали и не жили по указанным адресам.
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