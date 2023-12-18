«Позаботьтесь о матери». Русский солдат оставил последнее письмо на кирпиче

Вытереть слёзы от такой истории невозможно — посмертная записка умирающего русского солдата, написанная маркером на кирпиче в подвале одного из домов в Марьинке, полна драматизма и одновременно необычайного мужества.
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