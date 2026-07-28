На СВО ушли более 20 омских депутатов, глав населенных пунктов и других лиц, замещающих муниципальные должности.
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На СВО ушли более 20 омских депутатов, глав населенных пунктов и других лиц, замещающих муниципальные должности.
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