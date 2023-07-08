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Дети мигрантов лишили сотню первоклашек мест в школе Альметьевска

Дети мигрантов лишили сотню первоклашек мест в школе Альметьевска

В Альметьевске родители будущих первоклашек борются за право своих детей получить школьное образование.

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Комментарии
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Татьяна
Большой вопрос к директору школы, как много она у заработала на продаже мест в школе. А так же  к отделу образования Альметьевска. Так не должно быть в России, когда коренное население не может отдать детей в школу ( в школу,Карл !) это перебор по всем пунктам.
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