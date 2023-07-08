Дети мигрантов лишили сотню первоклашек мест в школе Альметьевска

Татьяна

Большой вопрос к директору школы, как много она у заработала на продаже мест в школе. А так же к отделу образования Альметьевска. Так не должно быть в России, когда коренное население не может отдать детей в школу ( в школу,Карл !) это перебор по всем пунктам.