В Альметьевске родители будущих первоклашек борются за право своих детей получить школьное образование.
Дети мигрантов лишили сотню первоклашек мест в школе Альметьевска
Комментарии
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Татьяна
Большой вопрос к директору школы, как много она у заработала на продаже мест в школе. А так же к отделу образования Альметьевска. Так не должно быть в России, когда коренное население не может отдать детей в школу ( в школу,Карл !) это перебор по всем пунктам.
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