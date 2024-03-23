В Британии снова анонсировали нападение России на НАТО

Об «открытой подготовке» к вторжению РФ на территории стран Североатлантического альянса, которая якобы уже ведется Москвой, панически предупреждает The Daily Telegraph пером и устами своего штатного эксперта по военной тематике.
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