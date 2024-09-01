На Камчатке обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8Т

Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8Т, на борту которого находились туристы, обнаружен. Об этом в воскресенье, 1 сентября, проинформировал министр по делам чрезвычайных ситуаций Камчатского края Сергей Лебедев.
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