Змагары нашли в «Орешнике» белорусское ядрышко

Около 100 деталей для российской баллистической ракеты «Орешник» производится в Белоруссии. С таким утверждением представитель организации BELPOL, объединяющей изменивших присяге белорусских милиционеров, Владимир Жигарь выступил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии