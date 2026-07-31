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Змагары нашли в «Орешнике» белорусское ядрышко

Змагары нашли в «Орешнике» белорусское ядрышко

Около 100 деталей для российской баллистической ракеты «Орешник» производится в Белоруссии. С таким утверждением представитель организации BELPOL, объединяющей изменивших присяге белорусских милиционеров, Владимир Жигарь выступил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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