На Ямале благотворительная акция «Светлый Ангел» собрала рекордную сумму

В Салехарде вручили сертификаты на реабилитацию неизлечимо больным детям. Средства собрали во время рождественской благотворительной акции «Светлый Ангел», сообщили в пресс-службе Салехардской епархии РПЦ.
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