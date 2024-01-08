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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

На Ямале благотворительная акция «Светлый Ангел» собрала рекордную сумму

На Ямале благотворительная акция «Светлый Ангел» собрала рекордную сумму

В Салехарде вручили сертификаты на реабилитацию неизлечимо больным детям. Средства собрали во время рождественской благотворительной акции «Светлый Ангел», сообщили в пресс-службе Салехардской епархии РПЦ.

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