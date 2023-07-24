Украинская ПВО: истощение своих и чужих запасов

Пусковая установка NASAMS - такие ЗРК стали самыми массовыми в иностранных поставках .Фото Wikimedia Commons С прошлой осени иностранные партнеры и покровители помогают киевскому режиму восстанавливать разрушенную систему противовоздушной обороны.
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