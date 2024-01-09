Стало известно о желании Бензема уйти из саудовского клуба

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема задумался об отъезде из Саудовской Аравии. Отмечается, что футболист захотел уйти из клуба из-за проблем на поле, низкой посещаемости матчей, а также жаркой и влажной погоды.