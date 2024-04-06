Профориентация.

14.03.2024 доцент Шершнев А.В. провел профориентационную беседу с учащимися 11 класса ГУО ´Химовская средняя школа Бобруйского района´ с целью ознакомления с условиями поступления в УО ´Белорусская государственная сельскохозяйственная академия´ .
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