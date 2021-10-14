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Муж Дорофеевой Дантес после пародии на Тину Кароль обзавелся очаровательными кудрями: фото

Муж Дорофеевой Дантес после пародии на Тину Кароль обзавелся очаровательными кудрями: фото

Известный певец и муж популярной певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес после пародии на Тину Кароль кардинально изменил образ и обзавелся кудрями.

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