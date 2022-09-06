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От феминизации страдают все

От феминизации страдают все

ПОКОЛЕНИЕ ЖЕНЩИН С ИСКАЖЕННЫМИ ЦЕННОСТЯМИ.Вы никогда не задумывались почему практически каждой из нас так тяжело быть постоянно с детьми?Почему нас куда-то тянет из дома?Почему ради выхода в свет, мы готовы отдать своих детей другим людям на воспитание, людям, которых мы не знаем?Почему нас больше волнует мода и сплетни, чем педагогика и здоровое питание?Почему семья не занимает главное место в нашей жизни?Почему наше с вами будущее и самореализация, наши желания важнее будущего наших детей?Сейчас все эти вопросы из разряда риторических.

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