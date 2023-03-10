«ПСЖ» не уволит Гальтье из-за вылета из ЛЧ. Он может потерять работу, только если команда не выиграет Лигу 1 (Le Parisien)

«ПСЖ» не уволит Кристофа Гальтье из-за вылета из Лиги чемпионов. Как сообщает Paris Fans со ссылкой на Le Parisien, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи не планирует принимать поспешных решений после поражений от «Баварии» (0:1, 0:2).
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