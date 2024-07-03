Кавказские муфтии считают, что никаб и паранджа вредны для мусульман России: «Вносят смуту и раскол»

МОСКВА, 3 июля, ФедералПресс. Инициатива Духовного управления мусульман (ДУМ) Дагестана о запрете никаба является правильной, подобная одежда несвойственна российскому исламу и может использоваться террористами.
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