Экс-игрок Масалитин заявил, что тренер ЦСКА Федотов задвигает молодежь

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал главного тренера армейского клуба Владимира Федотова за то, как он использует футболистов, а также обозначил проблемную зону в команде.
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