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Расселл Уэстбрук – о промахах: «Не думаю, что это можно называть кризисом. Я разберусь»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук после матча с «Сакраменто» (116:125) обсудил с журналистами низкий процент реализации с игры в последних играх.

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