Сразу несколько светофоров отключат на разных участках в Барнауле

Водителей просят пользоваться знаками дорожного движения Сегодня, в рамках плановых работ на сетях электроснабжения, будут отключены светофоры на следующих участках улично-дорожной сети города: - Красноармейский проспект/улица Анатолия: с 9:00 до 16:00; - Павловский тракт, 249в (остановка "Магистральная"): с 9:30 до 10:30; - Павловский тракт – улица Георгиева: с 9:30 до 10:30; - Павловский тракт – улица Шумакова: с 9:30 до 10:30; - Улица Георгиева – улица 50 лет СССР: с 9:30 до 10:30; - Улица Георгиева, 44 (остановка "Стоматологическая поликлиника"): с 9:30 до 10:30; - Павловский тракт – улица Попова: с 10:50 до 11:50; - Павловский тракт, 156 (остановка "Улица Сиреневая"): с 10:50 до 11:50; - Улица Попова – улица 280-летия Барнаула: с 10:50 до 11:50; - Улица Малахова, 113 (остановка "Павловский тракт-2"): с 13:40 до 14:40.