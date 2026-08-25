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Происшествия

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В Ненецком автономном округе полицейские и общественники провели для детей занятие по кибербезопасности

В рамках Всероссийской акции МВД России «Каникулы с Общественным советом» сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с представителями Общественного совета при ведомстве и Совета ветеранов организовали для воспитанников ГБУ СОН НАО «КЦСО» познавательное занятие, посвящённое вопросам кибербезопасности.

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