В Ненецком автономном округе полицейские и общественники провели для детей занятие по кибербезопасности

В рамках Всероссийской акции МВД России «Каникулы с Общественным советом» сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с представителями Общественного совета при ведомстве и Совета ветеранов организовали для воспитанников ГБУ СОН НАО «КЦСО» познавательное занятие, посвящённое вопросам кибербезопасности.