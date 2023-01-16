Военное обозрение

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Создание новых героев советской пропагандой в 1930-е годы

Создание новых героев советской пропагандой в 1930-е годы

Кадр из фильма «Чапаев» Достигнув небывалой мощи, пропаганда вмиг могла любого человека вознести в ранг национального героя или же превратить во врага и предателя.

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