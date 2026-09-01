В Липецке 16 улиц останутся без холодной воды из-за ремонта сетей

В Липецке 2 сентября с 10:00 ограничат подачу холодной воды по нескольким десяткам адресов. Это связано с ремонтными работами на сетях водоснабжения по адресам: пр-т Победы, 106а, пр-т Победы, 21, ул.
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