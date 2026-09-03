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Россиядә пенсия тупланмасының бер тапкыр бирелә торган уртача күләме 119 мең сумнан арта

Россиядә пенсия тупланмасының бер тапкыр бирелә торган уртача күләме 119 мең сумнан арта

2027 елда Россиядә 593 меңгә якын кеше үзләренең барлык пенсия тупланмаларын бер тапкыр бирелә торган түләү рәвешендә ала алачак.

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