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"Контекстовая осведомлённость": учёные открыли новый тип памяти

"Контекстовая осведомлённость": учёные открыли новый тип памяти

Исследование показало существование нового типа эпизодической памяти.Исследователи из Технологического института Флориды объявили о существовании ранее неизвестного науке типа эпизодической памяти, благодаря которому человек может воспроизводить лишь контекстные элементы воспоминаний и не акцентировать внимание на деталях.

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