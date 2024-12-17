"Контекстовая осведомлённость": учёные открыли новый тип памяти

Исследование показало существование нового типа эпизодической памяти.Исследователи из Технологического института Флориды объявили о существовании ранее неизвестного науке типа эпизодической памяти, благодаря которому человек может воспроизводить лишь контекстные элементы воспоминаний и не акцентировать внимание на деталях.