Цены на золото немного снизились 8 октября на фоне укрепления доллара

Цены на золото незначительно снизились 8 октября под давлением укрепляющегося доллара. При этом участники рынка ожидали публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы и экономических данных, чтобы получить дополнительные сигналы о дальнейшем направлении процентных ставок в США, сообщает Reuters.