В Самаре разыскивают очевидцев ДТП с пострадавшим пешеходом

Всех, кому что-либо известно о происшествии, просят сообщить в правоохранительные органы.Так, по информаци ГУ МВД России по Самарской области, в прошлую среду, 8 ноября, около 8 часов утра водитель осуществляя съезда во двор дома по улице Осипенко, 8 совершил наезда на местного жителя 1964 года рождения.