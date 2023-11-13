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В Самаре разыскивают очевидцев ДТП с пострадавшим пешеходом

В Самаре разыскивают очевидцев ДТП с пострадавшим пешеходом

Всех, кому что-либо известно о происшествии, просят сообщить в правоохранительные органы.Так, по информаци ГУ МВД России по Самарской области, в прошлую среду, 8 ноября, около 8 часов утра водитель осуществляя съезда во двор дома по улице Осипенко, 8 совершил наезда на местного жителя 1964 года рождения.

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