Байден «за год убил американскую мечту»

Дональд Трамп оценил предварительные итоги президентства своего соперника.Бывший президент США Дональд Трамп оценил итоги полутора лет президентства нынешнего главы государства Джо Байдена, назвав его худшим президентом за всю историю Америки.
Дональд Трамп оценил предварительные итоги президентства своего соперника.Бывший президент США Дональд Трамп оценил итоги полутора лет президентства нынешнего главы государства Джо Байдена, назвав его худшим президентом за всю историю Америки.
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