Отказ Соединенных Штатов передавать Украине разведывательные данные ударит по военным возможностям вооруженных сил Украины, пишет Financial Times (FT).
Стало известно, как Трамп подставил ВСУ
Комментарии
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Владимир Соловьев
ТРАМП УКРАИНУ ВЗЯЛ ЗА ГОРЛО: ОТДАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН! ЕВРОПА, ПОВИЗГИВАЯ НА США, ТРЯСЁТСЯ ОТ СТРАХА! ВОТ ТАКОЙ МАЛЕНЬКОЙ ПОБЕДОЙ НАД УКРАИНОЙ ТРАМП ПЫТАЕТСЯ ПРОСЛАВИТЬСЯ У СЕБЯ В АМЕРИКЕ!
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21 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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17 час.
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