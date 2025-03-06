Стало известно, как Трамп подставил ВСУ

Владимир Соловьев

ТРАМП УКРАИНУ ВЗЯЛ ЗА ГОРЛО: ОТДАЙ, ЧТО ДОЛЖЕН! ЕВРОПА, ПОВИЗГИВАЯ НА США, ТРЯСЁТСЯ ОТ СТРАХА! ВОТ ТАКОЙ МАЛЕНЬКОЙ ПОБЕДОЙ НАД УКРАИНОЙ ТРАМП ПЫТАЕТСЯ ПРОСЛАВИТЬСЯ У СЕБЯ В АМЕРИКЕ!