Песков: неизвестно, поедет ли Путин на саммит G20 в США

В Кремле ещё не знают, поедет ли Владимир Путин на саммит G20 в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт объяснил ...
- ЛЛ Силы ПВО за ночь ...
- ЛЛ Мощный циклон обр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым