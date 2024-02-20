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Костромские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Костромские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Штурмовые подразделения костромских десантников из состава «Южной» группировки войск штурмом взяли опорный пункт боевиков ВСУ под Артемовском, улучшив тем самым положение российских сил по переднему краю.

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