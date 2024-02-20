Костромские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Штурмовые подразделения костромских десантников из состава «Южной» группировки войск штурмом взяли опорный пункт боевиков ВСУ под Артемовском, улучшив тем самым положение российских сил по переднему краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии