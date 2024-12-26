Слух: Скарлетт Йоханссон вернется к роли Черной Вдовы в фильме “Мстители: Су...

Слух: Скарлетт Йоханссон вернется к роли Черной Вдовы в фильме “Мстители: Судный день”В Кинематографической вселенной Marvel (MCU) может произойти еще одно большое возвращение: по слухам, Скарлетт Йоханссон может вновь сыграть роль Черной вдовы в “Судном дне” – долгожданном фильме о Мстителях, который выйдет на экраны в 2026… источник.
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