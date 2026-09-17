Свищев о смерти Чепикова: это трагедия для всех нас

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев назвал трагедией смерть двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова, передает «Матч ТВ».
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