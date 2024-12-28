На Западе неожиданно прокомментировали слова Медведева о наказании Европы

5293 прочтения Сегодня Оглавление Новые санкции против России Орбан призвал отменить антироссийские санкции Польша будет работать над новыми антироссийскими санкциями Расширение Евросоюза закончилось, а Украина должна забыть о вступлении в ЕС, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.