Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: глава Пентагона Остин не понимает ситуацию на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что заявление шефа Пентагона Ллойда Остина об отсутствии у США "волшебной палочки" для Украины говорят о том, что он не имеет никакого представления о ситуации на фронте.
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