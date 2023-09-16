И снова народные стихи

татьяна кирк

И вы, гады, хотите победить такой народ ? С такой душой, с таким пламенным сердцем, с такой любовью к своей Родине , с такой жаждой к справедливости , с его православием? Жалкие, трусливые ничтожества ! Какое счастье - быть русским !