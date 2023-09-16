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И снова народные стихи

И снова народные стихи

Еще викинги боялись скальдов. Если речь идет именно о поэтах, а не о графоманах, то эти люди сродни экстрасенсам - у творческих людей не закрыта связь с потусторонним миром.

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Комментарии
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татьяна кирк
И вы, гады, хотите победить такой народ ? С такой душой, с таким  пламенным сердцем,  с такой любовью к своей Родине , с такой жаждой к справедливости , с его православием? Жалкие, трусливые ничтожества !        Какое счастье - быть русским !
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Марина Трянина
Одни стараются победить - им СЛАВА, а другие стараются предать...- им вечный ПОЗОР!
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