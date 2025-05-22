В этом году перед лицом упорного сопротивления ВСУ российским войскам удалось добиться на Украине лишь небольших территориальных успехов, что подрывает утверждения президента России Владимира Путина о том, что его армия закрепила за собой преимущество на поле боя.
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