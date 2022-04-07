Решением важных вопросов Приморья займутся на федеральном уровне

В ходе общения были подняты разные вопросы, которые сейчас находятся в работе у властей Приморского края, однако самой животрепещущей темой встречи стало правовое регулирование в области обращения с опасными отходами производственной деятельности.
В ходе общения были подняты разные вопросы, которые сейчас находятся в работе у властей Приморского края, однако самой животрепещущей темой встречи стало правовое регулирование в области обращения с опасными отходами производственной деятельности.
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