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Леонид Ла Рошель

Латентный гомик Стефан Сежурне пытается смягчить "жесткое послание" Микрона-НедоНаполеона - киберзащита, производство оружия - да-да, в касках, брониках с винтарем, типа М-16 и коллиматорным прицелом - ДА, у нас в Лягушатии все киберзащитнеги и работяги ВПК выглядят именно так. Ну, да, мы прям верим... ФАБу или Ланцету как-то пофиг, кто по национальности потенциальный труп, бандерлох или лягушатник...