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Сежурне: Париж может направить войска на Украину не для участия в боях против РФ

Сежурне: Париж может направить войска на Украину не для участия в боях против РФ

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне уточнил позицию президента Эммануэля Макрона после его слов об отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украину.

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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Латентный гомик Стефан Сежурне пытается смягчить  &quot;жесткое послание&quot; Микрона-НедоНаполеона - киберзащита, производство оружия - да-да, в касках, брониках с винтарем, типа М-16 и коллиматорным прицелом - ДА, у нас в Лягушатии все киберзащитнеги и работяги ВПК выглядят именно так. Ну, да, мы прям верим... ФАБу или Ланцету как-то пофиг, кто по национальности потенциальный труп, бандерлох или лягушатник...
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