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Медведи рядом: как не стать жертвой и как не спровоцировать опасность?

В последние недели Россия столкнулась с тревожной тенденцией: медведи всё чаще выходят на территорию населённых пунктов, а нападения на людей становятся трагической реальностью.

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