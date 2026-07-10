Сергей Лавров завершил африканское турне встречей в Бурунди

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Бурунди, завершив своё африканское турне. В ходе визита он встретился с президентом страны Эваристом Ндайишимийе и главой МИД Эдуаром Бизиманой, укрепляя дипломатические связи на континенте.