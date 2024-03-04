СК «Астрахань» вернулся в Кабардинку для заключительного сбора

«Горожане» намерены провести в Краснодарском крае четыре спарринга. Спортивный клуб «Астрахань» в минувшие выходные отправился в Краснодарский край на заключительный тренировочный сбор перед стартом нового сезона во второй лиге дивизиона Б.
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