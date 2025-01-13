ЦБ ответил, будут ли замораживать счета вкладчиков в России

Идея заморозки счетов вкладчиков «абсурдна», считают в Банке России. Это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, кроме того подобный шаг «подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны».
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