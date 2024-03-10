Полицейские в Северной Осетии рассказали школьникам об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних

В Камбилеевской средней общеобразовательной школе состоялась беседа на правовую тему, организованная старшим инспектором ПДН ОМВД России по Пригородному району майором полиции Оксаной Макиевой и председателем Совета ветеранов при территориальном органе внутренних дел Зариной Хугаевой.