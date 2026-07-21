Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 764 подписчика

Лидер Таиланда Чарнвиракул спел песню премьеру КНР Ли Цяну

Лидер Таиланда Чарнвиракул спел песню премьеру КНР Ли Цяну

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул удивил гостей торжественного обеда в Пекине, исполнив композицию"Тянь Ми Ми" (Сладкий мед), известной тайваньской певицы Терезы Тенг, китайскому премьер-министру Ли Цяну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии