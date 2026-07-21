Лидер Таиланда Чарнвиракул спел песню премьеру КНР Ли Цяну

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул удивил гостей торжественного обеда в Пекине, исполнив композицию"Тянь Ми Ми" (Сладкий мед), известной тайваньской певицы Терезы Тенг, китайскому премьер-министру Ли Цяну.
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