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Добрый Мир

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«Попытки отобрать Финский залив начались». Как Москва может вернуть контроль над Балтикой

«Попытки отобрать Финский залив начались». Как Москва может вернуть контроль над Балтикой

3 дня назад 29K прочитали С первых чисел декабря началась весьма любопытная тенденция. Британские, эстонские, нидерландские, швицкие корабли решили патрулировать воды в районе Балтийского моря и Финского залива.

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