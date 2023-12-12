«Попытки отобрать Финский залив начались». Как Москва может вернуть контроль над Балтикой

3 дня назад 29K прочитали С первых чисел декабря началась весьма любопытная тенденция. Британские, эстонские, нидерландские, швицкие корабли решили патрулировать воды в районе Балтийского моря и Финского залива.
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