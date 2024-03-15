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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Петербурге иностранного журналиста не пустили на участок с аккредитацией МИД России

В Петербурге иностранного журналиста не пустили на участок с аккредитацией МИД России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта, ФедералПресс. В Петербурге иностранный журналист пытался попасть в помещение для голосования под видом аккредитации МИД России, рассказал на брифинге медиацентра «Выборы-2024» член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

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