В Петербурге иностранного журналиста не пустили на участок с аккредитацией МИД России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта, ФедералПресс. В Петербурге иностранный журналист пытался попасть в помещение для голосования под видом аккредитации МИД России, рассказал на брифинге медиацентра «Выборы-2024» член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.