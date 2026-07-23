TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 039 подписчиков

Рост выше 170 см и черты отца: как выглядит 15-летний сын Анастасии Стоцкой, которого долго называли «копией Киркорова»

Рост выше 170 см и черты отца: как выглядит 15-летний сын Анастасии Стоцкой, которого долго называли «копией Киркорова»

Внешность сына Анастасии Стоцкой долгое время не давала покоя пользователям Сети. Стоило певице опубликовать фото маленького Саши, как его тут же принимались сравнивать с сыном Филиппа Киркорова, Мартином.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии