Кочетков во 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 16 бросков «Айлендерс». У него 6 побед в 11 матчах

Петр Кочетков во 2-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 16 бросков «Айлендерс». Вратарь «Каролины» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против клуба с Лонг-Айленда (3:0).
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