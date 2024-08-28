Самолеты «Владивосток-Харбин» будут летать чаще

В рамках международных отношений между Владивостоком и Китаем подписано важное соглашение. Аэропорт Владивосток и Харбинский аэропорт Тайпин заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Владивосток.
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